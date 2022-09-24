Adanaspor, Önder Karaveli ile anlaştı

Adanaspor, geçen sezon Sergen Yalçın'ın yerine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Önder Karaveli'yi takımın başına getiriyor.

2021-2022 yıllarında Beşiktaş A Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve sonrasında Beşiktaş'ta gelişim direktörü olarak görevde bulunan Önder Karaveli'nin yeni durağı belli oldu.

Adanaspor ile anlaşmaya vardı

beIN Sports'un aktardığı habere göre Önder Karaveli, 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile anlaşmaya vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği öğrenildi.

Önder Karaveli, pazartesi günü Adana'da olacak

Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Karaveli'nin pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 1.83 puan ortalaması tutturdu

Beşiktaş'ın başında 18 karşılaşmaya çıkan Önder Karaveli, 9 kez kazanırken 3 kez yenildi 6 kez de berabere kaldı. 33 puan toplayan Önder Karaveli maç başına 1.83 puan ortalaması tutturdu.

Dardanelspor, Kestelspor, Fatih Karagümrük ve Siirtspor kulüplerinde de teknik direktörlük görevinde bulunan Karaveli, Başakşehir U-21 ve U-19 takımlarını da yönetirken, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör yardımcılığı görevide yapmıştı.

Adanaspor istediği başlangıcı yapamadı

1. Lig'de bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Adanaspor, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayarak 12. sırada yer aldı.