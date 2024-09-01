Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Non-Hodgkin Lenfoması'nın nüksetmesi sonucu 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Adanaspor’un teknik direktörü Sol Bamba'ya, Ocak 2021’de Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konulmuştu.

Mamba, hastalığının nüksetmesi sonucu sağlık sorunları yaşamıştı. Manisa FK maçı öncesinde rahatsızlanan Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

"YAŞAM SAVAŞINI MAALESEF KAYBETTİ"

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mamba'nın vefatının ardından bir paylaşımda bulundu.

TFF'DEN "1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU" AÇIKLAMASI

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.



Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo-Mavililer'de 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

ADANASPOR'UN BAŞINDA 4 MAÇA ÇIKTI

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.