Adanaspor'a yenilen Eyüpspor, Süper Lig'e çıkmayı 1 hafta erteledi Kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceği maçta Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Kemal Kılıç'ın çalıştırdığı Adanaspor ile Arda Turan yönetimindeki lider Eyüpspor, karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan Adanaspor oldu.

Kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceği maçta İstanbul ekibi, Adana temsilcisine 1-0 mağlup oldu.

Adanaspor, 10 kişiyle kazandı

Ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Adana'da Check-Oumar Diakite ise 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eyüpspor, 1 hafta erteledi

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 64 puanda kaldı ve 3. sıradaki Çorum FK ile arasındaki puan farkı 17'de kaldı.

Ligin bitimine 6 hafta kalması sebebiyle Arda Turan'un takımı kesin olarak Süper Lig'e çıkmayı gelecek haftaya erteledi.

Adanaspor ise 30 puana yükselerek ligde kalma umudunu sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Altay ile karşılaşacak. Adanaspor ise Gençlerbirliği ile oynayacak.