Adanaspor’da 40 kişi koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da bugün yapılan test sonucunda 21'i futbolcu 30 kişinin korona virüse yakalandığı, kulüpte toplam 40 kişinin testinin pozitif olduğu açıklandı.

Turuncu-beyazlı ekipte korona virüs şoku yaşanıyor.

Bugün yapılan koronavirüs testlerinde 21’i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.

29'U FUTBOLCU 40 KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI

Adanaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın ve TFF’nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır"