Adanaspor'da 6 kişi daha koronavirüse yakalandı

Adanaspor'da, 6 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, rutin koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda, 6 kişinin daha koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 6 kişide daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE 3 FUTBOLCUNUN SONUÇLARI DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha önce 3 futbolcunun sonuçları da pozitif çıkmıştı.