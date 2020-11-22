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    Adanaspor'da 6 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Adanaspor'da, 6 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 22.11.2020 - 22:16
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 22:18
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    Adanaspor'da 6 kişi daha koronavirüse yakalandı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, rutin koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda, 6 kişinin daha koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 6 kişide daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

    DAHA ÖNCE 3 FUTBOLCUNUN SONUÇLARI DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

    Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha önce 3 futbolcunun sonuçları da pozitif çıkmıştı.

    Adanaspor da 6 kişi daha koronavirüse yakalandı #1

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