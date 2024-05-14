Adanaspor'da başkan Bayram Akgül istifa etti

AA

1. Lig takımlarından Adanaspor'un Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı.

Akgül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanma noktasındayken büyük bir gururla devraldığı Adanaspor'a 18 yıl boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettiğini belirtti.

"Adanaspor'umuzun yanında olacağımın bilinmesini isterim"

Bu 18 yılda birçok şey yaşadıklarını bildiren Bayram Akgül, şunları kaydetti:

Kapanma noktasında iken büyük bir gururla devraldığım Adanaspor'umuza 18 sene boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettim. Bu 18 yılda birbirinden değerli birçok şey yaşadık. Sayısız deplasman, sayısız hüzün, sayısız mutluluk. Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride keşke dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. En iyiyi sadece sportif bir başarı olarak hiçbir zaman görmedim, Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım. Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım. Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi Adanaspor'umuzun yanında olacağımın bilinmesini isterim.