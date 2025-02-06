Adanaspor'da Hakan Keleş dönemi

AA & Ensonhaber

Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, takımın teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş’in getirildiğini duyurdu.

Göleli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Hakan Keleş, salı günü itibarıyla antrenmanlara başlamış bulunuyor. Kendisiyle, Adanaspor'u daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için büyük bir heyecan duyuyoruz. Tecrübesi ve vizyonuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ADANASPOR DÜŞME HATTINDA

Bu gelişmeyle birlikte, 1. Lig'de düşme hattındaki turuncu-beyazlı ekipte Keleş yönetiminde yeni bir sayfa açılmış oldu.