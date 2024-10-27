Adanaspor'da Kemal Kılıç'la yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.

Ligde teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, söz konusu mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve galibiyetle tanışamadı.

Yeni yönetim kurulunun yaptığı toplantıda Kılıç ile yolların ayrılmasına karar verildi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kemal Kılıç ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Kılıç ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.