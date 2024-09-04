Adanaspor'da Sol Bamba anısına saygı duruşu yapıldı
İHA

Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Soulaymane Bamba, hastanede hayatını kaybetmişti.

1. Lig'in 5. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan turuncu-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına başladı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Antrenman öncesi futbolcular, Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.

İDMAN BİREYSEL ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI

Turuncu-beyazlı ekip antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)