Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Ligde 22 maç sonunda topladığı 16 puanla küme düşme hattında yer alan Adana ekibi teknik direktör Yusuf Şimşekle vedalaştı.

Turuncu-beyazlılar, Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.