Adanaspor'u yenen Kocaelispor, liderliğini korudu

AA & Ensonhaber

1. Lig’in 14. hafta açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Adanaspor’u Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda ağırladı.



Maçın hakemliğini Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır ve Mahmut Gülle üstlendi.

KOCAELİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Ev sahibi ekip, Vukovic ve Pedrinho'nun golleriyle 2-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte Kocaelispor’un puanı 29’a yükseldi ve liderliğini devam ettirdi.

Adanaspor ise bu mücadeleden sonra 8 puanda kaldı.

Kocaelispor: 2 - Adanaspor: 0

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 88 Caktas), Marcao (Dk. 58 Beridze), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Caner Osmanpaşa

Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 58 Dabo), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 88 Burhan Tuzun), Yepie (Dk. 79 Tapsoba), Turgay Philipp Gemicibaşı

Goller: Dk. 46+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Innocent, Dk. 37 Devran Şenyurt, Dk. 50 Yepie, Dk. 57 Ciss (Adanaspor), Dk. 44 Mehmet Yılmaz, Dk. 51 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)