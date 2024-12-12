Aday çıkmadı! Denizlispor, sahipsiz kaldı

İHA

4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurula giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı.

Yalnızca mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı.

KOLTUKLAR BOŞ KALDI

Başkan Yıldırım’ın kısa konuşmasının ardından sona eren kongrede salondaki koltukların tamamının boş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

"KULÜBÜMÜZÜN ANAHTARLARI VALİLİK VE BELEDİYE'YE TESLİM EDİLECEKTİR"

Denizlispor’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: