Aday olacak mı? Fikret Orman'dan yeni açıklama

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Dolmabahçe'de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, olağanüstü seçimli kongre kararı aldıklarını duyurdu.

Yücel'in kongrede başkan adaylığını açıklamasının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına katıldı ve çarpıcı açıklamalara imza attı.

İŞTE FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARI

"Rakiplerimizden biri stadını kendi yaptı, diğerinin stadını devlet yaptı. Biz de stadı yapmak zorundaydık. Benim de stadyum yapma hayalim vardı.

"STADI YAPMASAYDIK HAVLU ATMIŞTIK"

Stadı yapmasaydık, o gün havlu atmıştık. Hem marka değerini yükselttik, hem de gelir elde ettik. Gelen parayı Beşiktaş'ı yaşatmak için kullandık. Allah da yardım etti çok güzel bir stat yaptık. Dünyanın en güzel yerinde, en güzel statlardan birini yaptık. Roma'daki Kolezyum tarzı rahatsız etmeyen bir yapı. En iyi ürünler kullanıldı bu statta.

2026 ve 2027 için yine final verdiler. Bunlarla mutlu olacağımıza, Beşiktaş'ta mutsuz olunması için uğraş var. Fenerbahçe ve Galatasaray stadı ile alakalı kendi taraftarlarının konuştuğunu gördün mü? Ya dünyanın en güzel stadı, mutlu olalım! O zaman yıkın ve yenisini yapın, yapabiliyorsanız!"

"ÇİN'E SAKIN GİTME DURSUN BAŞKAN"

"Dursun Özbek geçen hafta 'Çin'e gideceğiz' dedi. 2017'de biz gittik, ben mahkemeliğim! Çin yüzünden! Dursun Başkan'a da söyleyeyim, sakın gitmeyin Çin'e! Size de dava açarlar! İki maç oynayacakmışız, neden bir maç oynamışız, neden gitmişiz, dava açtılar! İcra Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kararıyla bir maç oynadık, bunun nedeni de Şenol Güneş'in dönmek istemesi! Stat duvarları iki kere boyandı diye de mahkemeliğim!"

"BANA KUMPAS KURDULAR!"

"103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas!! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok! Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz! Bunun için dava açtılar! Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler! Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok! Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım!"

"Beşiktaş'ı sosyal medya ve taraftar üzerinden yönetmeye çalışıyorlar, bu çok uzun süredir gidiyor. Pusu kültürü oluşmaya başladıktan sonra bunlar oluştu. Ben bundan zarar gördüm ama en çok zararı Beşiktaş gördü! Genel kurul büyük problem! Mali konulardan önce bunun düzeltilmesi lazım! Yöneticilik yapmak istemiyorsun, oraya nasıl yönetici bulacağız? Son genel kurulda tribün yapılmış, rakibe küfürler... Başkan da alkış yapıyor! Böyle bir şey olabilir mi?"

"Size o dönemlerde 'Türkiye'yi kurtar! Maliye Bakanı ol, ülkenin ekonomisini düzelt' dediler."

Fikret Orman: "Öyle patlattılar bizi, ver coşkuyu! (Gülerek)"

"ÇEBİ AYNISINI BİZE YAPTI!"

"Beşiktaş'ta mali konulardan kimse korkmasın. Bu tablo düzelir ama üç gün sonra yine aynı yere gelecek. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birbirine karşı koruyucu açıklamaları var. Bizim için paylaşım yapanların IP adresleri kulüpten çıktı. Ahmet Nur Çebi yönetiminde oldu, o yaptırdı. Bize ise 'Sosyal medyadan kumpas kuruyorlar' dediler. Ahmet sonra dedi ki, 'Hasan Arat bize kumpas kurdu, sosyal medyadan saldırttı'. Bunları sen bize yaptın."

"AZİZ YILDIRIM VE DURSUN ÖZBEK GİBİ DEĞİLİM"

"Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek seçim kaybetti. Ben seçim kaybetmedim, Beşiktaş'ı bıraktım. Benim başkanlıkla hava, civam yok! Arabamı bile kendim kullanarak geldim buraya."

Beşiktaş'ta taraftar ve sosyal medyanın kulübü yönetme arzusu, ayrıca kongrelerde yapılanlar için çalıştay olmalı. Beşiktaş kendi içinde bunu yapmalı.

"HÜSEYİN YÜCEL VE HASAN ARAT SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE TANIŞTI"

"Hüseyin Yücel geçen seçimden önce aradı ve 'Ne yapmamı tavsiye edersiniz?' diye sordu. Listenin verilmesine bir gün kala Hasan Arat ile görüştü ve öyle listeye girdi. O gün tanıştılar. Kulübün sponsoru olacağım, finansı karşılayacağım gibi bir şeyle gelmedi. Üstüne yıkıldı o iş! Bu yemek parası değil, çok büyük paralar. Rafa Silva, Ciro Immobile'yi alırken 'Bravo, çıldırt bizi' dediler. Şimdi adamı çıldırtır vaziyete getirdiler. Bana yapılan, bir başkasına yapılmasın! Ben bundan keyif almıyorum, Beşiktaş'a zarar veriyorlar."

"HASAN ARAT'IN HAZIR OLMADIĞI BELLİYDİ"

"Hasan Arat'a yapılanı doğru bulmuyorum. Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'i aldığı gün, hiçbir programı olmadığını anladım. Hüseyin Yücel yönetime girmemiş olsa, o yönetim Aralık'tan Mart'a gitmezdi! 5 ay görmezlerdi! 'çok hazırlıklıyım' dedi ama hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Hasan Başkan'ı çok yükselttik ama bugün de yerin dibine sokulmamalı."

"Samet Aybaba'nın açıklamalarını tam izlemedim. Biraz izledim, biraz okudum. Hitabeti güçlüdür, kamuoyunu yönlendirir. Bunları daha önce söylemesi lazımdı. Ahmet Nur Çebi de yönetimdeyken oradaydı, söylemedi! Söyleseydin!

Benimle birlikte Çin'e gelen yönetici, beni Çin ile alakalı mahkemeye veren yönetim kurulunda! Erdal Torunoğulları, benimle Çin'e geldi ama beni mahkemeye veren heyetin içinde yok mu?"

"BU YÖNETİMİN ABDESTİ BOZULDU!"

"Ben kimseyi desteklemiyorum! Gönüllerde yerim olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Yücel doğru bir şey yaptı. Seçime gitmesi, tekrar aday olması.. Bunu yapmamış olsaydı, Hasan Arat'ı bir yerde savunmak durumunda kalacaktı. Hasan Arat ile bir sene önce tanıştı, doğruyu ve yanlışı açıklar. Yeni bir yönetimle yoluna bakar. Bence akıllı bir iş yaptı. Bu yönetimin abdesti bozuldu, bu abdestle bir yere gidemezdi. Yeniden abdest alacaklar ve yola çıkacaklar."

"HAFTA SONU FENERBAHÇE'Yİ YENERİZ!"

"Beşiktaş, ligin lideri olan takımı 5-0 yendi! Hafta sonu Fenerbahçe'yi de yeneriz! Gelirken mesajları da okudum, Hüseyin Yücel maaşları da ödemiş. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a hizmet ediyor. Biz de onun yanındayız! Hüseyin ayrıca arkadan iş çevirine, birine küfür ettiren, bağırtan arkadaş değildir!"

"SERDAL ADALI'YA BIRAKACAKTIM"

Serdal Adalı'nın asla arkadan iş çevirme huyları yoktur. Başkanlığı ona bırakmayı söyledim. Bülent Yıldırım'ın yönetimiyle ligi bitirdik, oradan sonra da kumpaslar başladı. Çatalca'da çalışacak adam, sonra stadın oraya gelecek pankart açacak! Bunları kimin yaptırdığını biliyorum. Üzüldüğün için gidiyorsun, sonra yapasın gelmiyor. Serdal Adalı 'Beraber geldik, beraber gideriz. Ben öyle iş çevirmem' dedi. Delikanlı adamdır, site kurdurtup küfür ettirtmez. Dümdüz bir adamdır, stratejik hatalar yapabilir ama doğrularını bir tarafa götürmez.

"PALAVRACI YÖNETİCİLER!"

Bundan önceki palavracı yöneticiler borcu yarı yarıya azalttığını söylüyor! 1 lira gelir arttırmadılar. Hep palavra üzerine! Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı TL'ye çevirdik. Borç aşağı doğru indi. Şimdi faiz yükseldi, borç yukarı çıktı. Şimdi faiz çok geliyordur, onu da son yönetime yıkmak olmaz!

"HOCA GETİRMEYİN, HEDEF YOK BİR ŞEY YOK"

"Sergen Yalçın'ı haklı buluyorum. Çalışmamasını anlıyorum ama yönetimin yanında olsun. Yanındaki Serhat ile bu mesajı gönderdim. Ona yakışacak olan bu. Danışmanlık yapsın, elini çekmesin. Formüllerden biri bu olabilir. Ocak'ta bir teknik adam ile anlaşmaya gerek yok. Hedef yok, bir şey yok! Geçen sene Beşiktaş Al Musrati ve Ernest Muçi'yi almasa ne kaybedecekti? Hasan Arat, Al Musrati için 'Biz menajerine para vermedik' dedi. Al Musrati'nin menajeri yokmuş, bu normal bir şey değil!"

'Kylian Mbappe ile konuşuyorum, haftaya yemek yiyeceğiz' dediğinde, algıyı oraya götürürsün. Bir kulübün başkanı ile fotoğraf çektiriyorsun, ne olacak? Ortada bir şey mi var? Tanıyor olman neyi değiştirir? Algı yönetme ile kulüp yönetmek bir değil! Böyle olunca başlar ayak, ayaklar da baş oluyor!

"Beşiktaş, Katarlılara mı satılacak?"

"Asla böyle bir şey mümkün değil, ihtimal vermiyorum! Tevfik Yamantürk işin nereye gittiğine dikkat çekti. Yoksa Beşiktaş Divan Başkanı böyle bir şey demez. Türkiye'de marka değeri bu olduğu sürece, kimsenin gelip yatırım yapacağını düşünmüyorum. Türkiye'de yayın geliri ortada, Avrupa ile makas açıldı! Bekleyen Katarlı falan yok! Türkiye'nin en büyük çınarı Beşiktaş'a bir şey olacağı yok! Beşiktaş topa basacak, düzelir. Sosyal medyada kendini meşhur etmek üzerine olmaz!"

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ BİZİZ!"

"KİMSE FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKMAMAZLIK YAPAMAZDI"

"Türkiye'nin en büyük kulübü, en eski camiasıyız. Duruşu olan camiayız! Bizden başka kimse Fenerbahçe maçına çıkmamazlık yapamazdı! 'İnsanlar o maça çıkmayın, 20 sene şampiyon olmayın. Bu şeref size yeter' dediler. Üç ay sonra bizi paket ettiler. Devlet Bahçeli ile konuştum, kongre üyemiz. İyi Beşiktaşlı kendisi. Azerbaycan'da maç yapmak istiyordum, oraya gitmiştim. İran'da Traktor ile maç yapmak istiyordum. Devlet Bey'e de durumu anlattım. Top oynuyoruz, 11 tane çocuğun oynadığı bir oyun. Kamuoyu ve devlet baskısına gerek yoktu. Ben şahsi olarak çok baskı gördüm. O maça çıkmadık, çok bedel ödediğim düşünüyorum. O maç, bir sonucun başlangıcıydı. Ondan evvel çok şey başlamıştı. Çin'e giderken THY'den uçak kiraladık. '500 bin dolar ödeyin, 250 bin dolar mahsup ederiz' dediler. Sonra mahsup etmediler, uçak vermediler bize. Nelerle uğraştık, neyse..."

"SAMET AYBABA BENİ SEVMİYOR"

"Samet Aybaba 'Beşiktaş ile 4 senelik sözleşme yaptım. 2.5 M$ bıraktım' dedi. Samet Hoca bizimle 2 yıllık sözleşme yapmıştı. Ayrılana kadar olan maaşını da almıştı. Samet Hoca bizimle çok özverili çalışmıştı. Parasal olarak önümüze bir şey koymamıştır. Hep yanımızda olmuştur. O takımın kurulmasında büyük pay sahibidir.

Samet Hoca, bizim dönemde parasını aldı. O takımın kurulmasında büyük pay sahibi. Keşke ayrılmamış olsa ve şu an takımı yönetseydi. Mayıs'a kadar takımı yönetecek en doğru isim bence. Onları da anlamıyorum. Onu, ben hoca yapana kadar Beşiktaş'ta teknik direktör olmak istedi. Bana kadar olmadı, Beşiktaş'a onu ben getirdim hoca olarak. Ama hissediyorum, benden hoşlanmıyor. Kime iyilik yapsam, beni sevmiyor. İnsanları övüyorum, yardım ediyorum ama hiçbiri beni."

"Ahmet Nur Çebi'yi patates ikinci başkan yapmadım! O kendi ikinci başkanına aynı şeyi yapmadı. Beni suçladıkları konulara kendileri karar verdiler. Otopark için beni suçladılar, benim ne alakam var! Otopark yukarı, otopark aşağıya! Tevfik Yamantürk için neler yaptım, saygı duydum. Ancak o bir kere 'Fikret Orman'a yapılanlar ayıptır' demedi."

"Ahmet Nur Çebi için "Yüzü gibi kalbi de kötü" dediniz. Yakıştırıyor musunuz kendinize?"

-Fikret Orman: "Ben prompterdan konuşmuyorum, Karadenizliyim. Onun rahmetli babasını severdim, oğlunu da seviyorum. Ailesi var, üzmem. Haddimi aşmış olabilirim. Benim evlatlarım var, benim evlatlarım onlara 'Amca' dedi."

"Bizim 15 kişi oturup, Beşiktaş adına bir çalıştay yapmamız lazım. Bir hafta sonu kapanıp, bir fikir ortaya koyabiliriz. Sosyal medyadan çok çektim ama bilgi sahibi değilim. Bunu nasıl düzeltebiliriz, kulüple ilgisini nasıl keseriz? Eskileri de alarak bir çalıştay yapmak lazım. Beşiktaşlıların, Beşiktaşlıları karalaması, yönetimi karalaması, kumpas kurması... Bu yapılır mı Beşiktaş? Beşiktaş hayatında ilk kez kötü gitmiyor, bu önemli değil.

Beşiktaş şampiyonluk görmediğinde 40 bin kişiye oynardı. O zaman Fenerbahçe daha iyiydi, ama çok kalabalıklara oynardık. Beşiktaş bu durumdan hepsinden daha rahat çıkardı. 1980'li yıllarda Trabzonspor müthişti, bizi geldiler ve İstanbul'da yendiler. Biz dolce vita hayatı, şampanyalı, Mario Gomez'li günleri hep yaşayamadık. Ama şunu görüyorum, kimsenin derdi Beşiktaş değil!

Hasan Arat konuşacak ama sakın 'Beni tehdit ettiler' diyerek kamuoyunu kandırmaya çalışmasın! Hasan Bey 'Ben beceremedim' diyecek! Bu kadar!"

"FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ BAŞKAN"

"TUNCAY ÖZİLHAN, CEMİL KAZANCI GELSİN ADAY OLSUN!"

"Çalıştay yapabiliriz. Serdar Bilgili gelsin; çok akıllı ve düzgün adamdır. Fenerbahçe'ye Ali Koç başkan. Tuncay Özilhan gelsin ve başkan olsun. Forbes'ta gördüm; Cemil Kazancı en zengin insanlardan biri. Eskiden başkan olmak istiyordu, şimdi olmak istemez belki. Beşiktaşlıyız, birbirimizin elinden tutmalıyız. Serdar Adalı çok iyi adamdır, Hüseyin Yücel de yapar."

ADAY OLACAK MI?

"Daha önce 'Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunda gelirim' dediniz. Şimdi neden gelmiyorsunuz?"

-Fikret Orman: "Ben cepteki kuşum. Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz."