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    Adem Büyük 3. kez Galatasaray'a gol attı

    Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanında Yeni Malatyaspor'un golünü atan Adem Büyük böylece kariyerinde 3.kez Sarı-Kırmızılı takıma karşı fileleri havalandırmış oldu
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 16:18
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    Adem Büyük 3. kez Galatasaray'a gol attı

    Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve bu sezon yeniden eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönen Adem Büyük, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanında takımının golünü kaydetti.

    3. KEZ GALATASARAY'A GOL ATTI

    Deneyimli oyuncu Adem Büyük böylece kariyerinde 3.kez sarı-kırmızılı takıma karşı fileleri havalandırmış oldu

    Adem Büyük, Yeni Malatyaspor forması altında 2018-19 sezonunda iç sahada oynanan maçta bir gol atarken 2014-15 sezonunda Kasımpaşa forması altında bu kez Türk Telekom Stadı'nda bir gol atmıştı.

    Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 17 gole imza attı ve ligin en çok gol atan yerli oyuncu oldu.

    Adem Büyük 3. kez Galatasaray a gol attı #1

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