Adem Büyük: Galatasaray şampiyon olsun istiyorum

Süper Lig'de geçirdiği başarılı yılların ardından 1. Lig takımı Manisa FK ile anlaşan Adem Büyük birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, daha önce Galatasaray forması da giyen ve son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Adem Büyük'ü transfer etti.

Deneyimli oyuncu , hedefleri, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi ve birçok konuya değindi.

Öncelikle Manisa FK'ya transfer sürecini anlatan Adem Büyük, "Transfer sürecimde beni isteyen takımlar oldu. Beklemediğim yerlerden teklifler aldım ama Manisa FK'yı tercih ettim. Başkanımızla oturduk, konuştuk. Zaten kendisi çok sevdiğim bir insan. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Kulübün önemli yatırımları, hayran kalacağınız tesisleri var. Burada olduğum için mutluyum." ifadesini kullandı.

"3 yıl sonra kariyerimi gözden geçireceğim"

Kendisine 2+1 yıllık kontrat sunulduğunu söyleyen Büyük, "Benim de zaten planım 2-3 yıl kadar daha futbol oynamaktı. Başkanımız da daha ben ağzımı açmadan 2+1 yıllık kontrat önerdi. İnşallah kontratımı tamamlarım. Sonra gidişata göre kariyerimi gözden geçireceğim." dedi.

"Süper Lig'e çıkmamız uzun sürmez"

Manisa FK'nın hedeflerinden bahseden tecrübeli oyuncu, "Şu anda Süper Lig hedefini konuşmak için erken. Maçları oynadıkça performansımız bizi hedefe doğru itecektir. Bu hedef umarım yukarılar olur. Süper Lig hedefimize varmamızın da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Tabii ki bunun için çok çalışacağız." açıklamasını yaptı.

"Umarım Galatasaray şampiyon olur"

Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de Sporx aracılığıyla açıkladı.

Büyük, "Galatasaray'da 1 yıl kaldım. Unutulmaz anılar ve tecrübeler yaşadım. Bazen herkesin takdirini kazandım, bazen sonuçlara bağlı olarak eleştirildim. Ama genelde çok iyi tepkiler aldım. Sevgi karşılıklıdır. Onlar beni ben de onları çok sevdim. Umarım hak ettikleri yerde ligi bitirirler. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır. Bu sene umarım Galatasaray şampiyon olur. Bunu yapacak güçleri de var." dedi.