Adem Büyük: Hakeme FIFA kokartı vererek ödüllendirmişler

Yeni Malatyaspor'da maçın ardından Adem Büyük, hakem Zorbay Küçük'ü hedef alarak, "Hakeme FIFA kokartı vererek ödüllendirmişler" dedi.

Süper Lig'!in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabera kaldı.

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da maçın ardından Adem Büyük, hakem Zorbay Küçük'ü hedef aldı.

Adem Büyük açıklamalarında, "Ortada bir maçtı, iki taraf da kazanabilirdi. Biz iyi mücadele ettik, onun dışında söyleyecek bir şeyim daha var. Bu hakem, kulübeye verdiği kırmızı kart nasıl bir kırmızı kart, onu çözmüş değilim.

İlk yarıda pozisyonumuz direkt ofsaytta kesildi, ikinci yarıda Beşiktaş'ın aynı pozisyonda devam ettirdi. VAR varsa iki pozisyonu da devam ettirmesi gerekiyordu. Bana niye kart gösterdi anlamadım, tek söylediğim şey ilk yarıdaki pozisyonu neden devam ettirmedin idi.

"FIFA KOKARTI VEREREK ÖDÜLLENDİRMİŞLER"

Demek ki daha önce söylediğimiz bir şeyden herhalde alınmış. Onu da ödüllendirmişler FIFA kokartı vererek. Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz bütün takımlar olarak. Zor durumdayız, bu puan bizi ayağa kaldıracaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.