Adem Büyük: Sergen Yalçın'la konuştuktan sonra hakeme bir şey oldu

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem Büyük maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçın ortada olduğunu kaydeden tecrübeli isim, "İyi mücadele ettik. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilirse o kadar verdik. Yüzde 100 pozisyonları yok. Ortada bir oyundu." ifadelerini kullandı.





"SERGEN YALÇIN'LA MÜNAKAŞADAN SONRA HAKEME BİR ŞEYLER OLDU"

Hakemin tutumuna tepki gösteren Adem Büyük, "İlk yarının sonlarında hakem ile Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şeyler oldu. Autlar korner oldu, fauller falan. Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil. Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem. Buna nasıl önlem alabiliriz! Bu çok hoş bir davranış değil. Biz aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız. Çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil. Neyse... Buradan bir ceza çıkartabilirler. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü gidişat var. 8 maç oldu, kazanamıyoruz. Daha çok çalışacağız. Herkesin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor, yapıyoruz ama daha çok gerekiyor. Taşın altına elimizi sokmalıyız. Haftalar azalıyor. Alt tarafla bağımızı kesmek için galibiyet serisine ihtiyacımız var." dedi.