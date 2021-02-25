Adem Büyük ve Rafael'e 1'er maç ceza

PFDK, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e güvenlik görevlisine hakareti nedeniyle, Başakşehirli Rafael'e ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1'er maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları, TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Açıklamaya göre, Adem Büyük ile Rafael'e 1'er maç ceza verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 19.02.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oy çokluğu)

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.







