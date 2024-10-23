Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'a geri döndü

İHA

6 Şubat depremi sonrası 2 sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor, bu sezonda maçlara çıkmamak için başvurmuş ancak TFF tarafından bu talebi kabul görmeyince çoğunluğu altyapıdan olan genç futbolcular ile maçlara çıkmak zorunda kaldı.

UEFA tarafından futbolcu alacakları nedeniyle transfer tahtası kapatılan sarı-siyahlar, şu ana kadar çıktığı lig maçlarında henüz galibiyet yüzü görmedi.

"YİNE, YENİDEN YUVANA HOŞ GELDİN ADEM BÜYÜK"

Geçtiğimiz günlerde kongre ile yönetiminde değiştiği kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Futbol Sorumlusu olarak Adem Büyük ile anlaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: