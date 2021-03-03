Adem Büyük'ün eşine hakaret ettiler

Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Adem Büyük'e kızan bazı taraftarlar, oyuncunun eşine küfretti. Adem'in eşi Merve Büyük ise hakaret edenleri mahkemeye vereceğini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Atiba'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederken, maçın ardından açıklamalarda bulunan Adem Büyük Beşiktaşlı taraftarların tepkisini topladı.

"SERGEN YALÇIN'LA KONUŞUNCA HAKEME BİR ŞEYLER OLDU"

Büyük, "İlk yarının sonlarında hakem ile Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şeyler oldu. Autlar korner oldu, fauller falan. Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil. Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem. Buna nasıl önlem alabiliriz! Bu çok hoş bir davranış değil. Biz aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız. Çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil. Neyse... Buradan bir ceza çıkartabilirler." dedi.

Beşiktaş altyapısından çıkan 33 yaşındaki oyuncunun bu sözlerine kızan bazı taraftarlar ise Instagram üzerinden Adem'in eşi Merve Büyük'e hakaret etti.

Gelen küfürler sonrası üst üste paylaşımlar yapan Büyük, hakaret eden herkesi mahkemeye vereceğini duyurdu.