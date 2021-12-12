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    Adem Ljajic, 215 gün sonra stada geldi

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, 215 gün sonra stattaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 21:54
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    Adem Ljajic, 215 gün sonra stada geldi

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Kayserispor maçını izlemek için tribünlerinde yerini aldı.

    Son olarak 11 Mayıs 2021'deki Fatih Karagümrük maçında 38 dakika forma giyen Adem Ljajic, ardından omuza sakatlığı yaşayarak kadro dışı kalmıştı.

    Yeni sezon başlamadan önce de kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, kendisine yeni kulüp bulamayınca çalışmalarını gözden uzak biçimde sürdürüyordu.

    215 GÜN SONRA STATTA

    Sergen Yalçın'ın görevden alınması sonrası Adem Ljajic, Kayserispor maçını izlemeye gelerek sürprize imza attı.

    Adem Ljajic, böylece 215 gün sonra tribünden de olsa Beşiktaş’ın stadına gelmiş oldu.

    Adem Ljajic, 215 gün sonra stada geldi #1

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