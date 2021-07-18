Adem Ljajic bedavaya gönderilecek

Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira’nın transfer edilmesi halinde aynı bölgede görev yapan Ljajic’le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta geçen sezonun son çeyreğinde performansıyla umut veren Adem Ljajic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira’nın transfer edilmesi halinde aynı bölgede görev yapan Ljajic’le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.





2.25 MİLYON EURO ALIYOR

Siyah-beyazlı yönetim yıllık garanti ücreti 2 milyon 250 bin euro olan 29 yaşındaki oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak elden çıkarmayı hedefliyor.

Teklif gelmesi ve ayrılmayı kabul etmesi durumunda Ljajic’e izin verilecek. Tecrübeli oyuncunun gitmesiyle kulübün harcama limitinde 2 milyon 250 bin euroluk rahatlama sağlanacak.

6.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Torino’dan 2018’de 1 milyon 250 bin euroya kiralanan ve 2019’da 6.5 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Adem Ljajic’in sözleşmesi 2022’de bitecek.

