Adem Ljajic: Ben Maradona değilim

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Adem Ljajic'in, yakın çevresine yeterli süreyi alamadığını söylediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı veremeyen Adem Ljajic, saha dışında da isteksiz tavırlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.

"SANIRIM BENDEN MARADONA PERFORMANSI BEKLENİYOR"

Sezon başından bu yana sadece 135 dakika şans bulan Ljajic, yakın çevresine dert yandı.

Sırp oyuncunun, "Sanırım benden Maradona performansı bekleniyor, ama ben Maradona değilim. Yeteri kadar şans bulamıyorum." dediği ifade edildi.

Başkan Çebi ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Ljajic ile 3 kez görüştüğünü ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini itiraf etmişti.