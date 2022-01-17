Adem Ljajic: Bir şans daha istiyorum

Adem Ljajic: Bir şans daha istiyorum

Beşiktaş’ta Adem Ljajic’in hedefi, mukavelesini oynayarak tamamlamak. Sezon başında gelen teklifleri bir bir reddeden Sırp oyuncu affedilmek istiyor.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, takımdaki yeni yapılanma ile birlikte 2. yarıda formasına kavuşmayı bekliyor.

"MUKAVELEMİ OYNAYARAK TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sırp futbolcunun, kendisine gelen teklifleri de yeniden Kartal umudu ile reddettiği öğrenildi.

Süper Lig’den Sivasspor, Rizespor ve Giresunspor’un gündemine aldığı 30 yaşındaki futbolcu, “Sezon sonuna kadar sözleşmem devam ediyor. Birçok takımın beni istediğini duyuyorum. Ben Beşiktaş’ta forma giymek istiyorum. Bu şansı yönetim vermeli. Teknik olarak hiçbir sorunum yok. Sürekli altyapıda antrenmanlara çıkıyorum, bana verilen programlar dahilinde idmanlarını yapıyorum. Mukavelemi oynayarak tamamlamak istiyorum.” dediği öğrenildi.

85 MAÇTA 18 GOL 29 ASİST

Hürriyet'te yer alan habere göre; yine Adem Ljajic gibi kadro dışı bırakılan oyunculardan Douglas ve Jeramain Lens de Sırp futbolcu gibi düşündüklerini ve kadroda yer almak istediklerini ifade ettiler.

Beşiktaş forması ile toplam 85 resmi maça çıkan Ljajic, bu süreçte 18 gol attı ve 29 asist yaptı.