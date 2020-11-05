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    Adem Ljajic ekstra çalışmalar yapmaya başladı

    Adem Ljajic ekstra çalışmalar yapmaya başladı

    Beşiktaş'ta özel hayatındaki sorunlar nedeniyle bir türlü kendisinden istenilen performansı sergileyemeyen Adem Ljajic, yönetime eski günlerine döneceğinin sözünü verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 14:40
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    Eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı için kendisini alkole veren Adem Ljajic, aşk acısını atlatmaya başladı.

    "SÖZ VERİYORUM"

    Yönetimle bir görüşme yapan Sırp futbolcunun, "Ben de performansımdan memnun değilim. Söz veriyorum, eski günlerime döneceğim." dediği öğrenildi.

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    EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR

    Hayatını düzene sokmaya çalışan ve kendisini yeniden futbola veren 29 yaşındaki oyuncu, esktra idman yapmaya da başladı.

    Son iki antrenmanda herkes soyunma odasına giderken sahada kalan Ljajic, yarım saat boyunca şut çalışması yaptı.

    Bu sezon oynanan 5 maçta kısa süreler alan, son haftalarda ise yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcu, henüz gol veya asist üremedi.

    Adem Ljajic ekstra çalışmalar yapmaya başladı #2

    Adem Ljajic ekstra çalışmalar yapmaya başladı #3

    Adem Ljajic ekstra çalışmalar yapmaya başladı #4

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