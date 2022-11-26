Adem Ljajic, Karagümrük'te göze girdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile devre arası için anlaşma sağlayan Adem Ljajic, antrenmanda Pirlo'yu etkilemeyi başardı.

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan transfer dönemi sona erdikten sonra Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlayan Adem Ljajic, devre arası transfer tahtasını beklerken Karagümrük ile antrenmanlarına devam ediyor.

Ljajic, antrenmanlarda eski günlerini de hatırlatmaya başladı.

Pirlo çok memnun

Fanatik'ye yer alan habere göre, Sırp orta saha oyuncusu lisansı olmadığı için ocak ayını beklerken, antrenmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Pirlo, lisansı çıkar çıkmaz Ljajic'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

İtalyan hoca, Pirlo öğrencisiyle ilgili, "Adem Ljajic, şu an hazırlanıyor. Bir süredir pek aktif değildi. Devre arası transfer döneminden sonra oynatabileceğiz. Doğru zaman gelirse o da forma şansı bulacak." demişti.

Beşiktaş ile 85 maça çıkan Ljajic 18 gol-26 asistlik performans gösterdi.

Aldatılınca futboldan koptu

Beşiktaş'a 2018 yılında transfer olduğu dönem Sırp futbolcu Adem Ljajic, sevgilisi tarafından ihanete uğramıştı.

O dönem, kız arkadaşı Sofija Milosevic ile arası bozulan Adem Ljajic, daha sonra kız arkadaşının Sırbistan milli takımdan yakın arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olduğunu öğrenince depresyona girmiş, futboldan kopmuştu.