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- Adem Ljajic omuzlara alındı ancak gol iptal edildi
Adem Ljajic omuzlara alındı ancak gol iptal edildi
Aylar sonra sahaya çıkan Adem Ljajic, fileleri havalandırdı ancak öncesinde el tespit eden maçın hakemi, VAR'a giderek golü iptal etti.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 18:17
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
OMUZLARA ALINDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve aylar sonra sahalara dönen Adem Ljajic, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Gol sonrası takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Sırp futbolcu, VAR'dan gelen iptal kararı sonrası büyük üzüntü yaşadı.