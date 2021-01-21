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Adem Ljajic omuzlara alındı ancak gol iptal edildi

Adem Ljajic omuzlara alındı ancak gol iptal edildi

Aylar sonra sahaya çıkan Adem Ljajic, fileleri havalandırdı ancak öncesinde el tespit eden maçın hakemi, VAR'a giderek golü iptal etti.