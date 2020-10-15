Adem Ljajic: Şampiyonluk yarışında olacağımıza inanıyorum

Beşiktaş ve Sırbistan'ın tecrübeli futbolcusu Adem Ljajic, pandemi döneminin futbolcuları zorladığından bahsederken Beşiktaş'ın da şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacağına inandığını kaydetti.

Beşiktaş'ta geride kalan haftalardaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve Sırbistan Milli Takımı'nda da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın şampiyon olabileceğine inanıyor.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNİN İÇERİSİNDE OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sırbistan'ın Türkiye ile oynadığı maçta yedek kulübesinde forma bekleyen ancak süre alamayan Adem Ljajic, pandemi sürecinin futbolun tüm bileşenlerini etkilediğini düşünüyor.

Çok yoğun bir fikstürün içerisinde olduklarını ifade eden Adem Ljajic, "Pandemi sürecinde her anlamda sıkıştırılmış bir oyunun içerisinde kaldık. Oyunun yeni kurallarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Milli Takım'da da yeni bir yapılanma içerisindeyiz; benzer bir durumu kulübün Beşiktaş'ta da yaşıyoruz. Yeni bir takımız, yeni bir felsefemiz var ve son ana kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacağımıza inanıyorum." dedi.



