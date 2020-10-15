Dolar
7.935
0.3084%
Euro
9.3003
0.0914%
Altın
1891.83
-0.5289%
Borsa
1185.34
-0.3321%
G. Altın
483.788
0.0277%
Bitcoin
90458.46
-0.4414%
EXEN Coin
11.89
-2.58%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Adem Ljajic: Şampiyonluk yarışında olacağımıza inanıyorum

    Beşiktaş ve Sırbistan'ın tecrübeli futbolcusu Adem Ljajic, pandemi döneminin futbolcuları zorladığından bahsederken Beşiktaş'ın da şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacağına inandığını kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 13:52
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 13:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adem Ljajic: Şampiyonluk yarışında olacağımıza inanıyorum

    Beşiktaş'ta geride kalan haftalardaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve Sırbistan Milli Takımı'nda da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın şampiyon olabileceğine inanıyor.

    "ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNİN İÇERİSİNDE OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

    Sırbistan'ın Türkiye ile oynadığı maçta yedek kulübesinde forma bekleyen ancak süre alamayan Adem Ljajic, pandemi sürecinin futbolun tüm bileşenlerini etkilediğini düşünüyor.

    Çok yoğun bir fikstürün içerisinde olduklarını ifade eden Adem Ljajic, "Pandemi sürecinde her anlamda sıkıştırılmış bir oyunun içerisinde kaldık. Oyunun yeni kurallarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Milli Takım'da da yeni bir yapılanma içerisindeyiz; benzer bir durumu kulübün Beşiktaş'ta da yaşıyoruz. Yeni bir takımız, yeni bir felsefemiz var ve son ana kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacağımıza inanıyorum." dedi.

    Adem Ljajic: Şampiyonluk yarışında olacağımıza inanıyorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir