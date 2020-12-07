Adem Ljajic ve Domagoj Vida indirim talebini reddetti

Beşiktaş'ın bu sezon beklentileri karşılayamayan isimlerinden Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in, yönetimden gelen maaş indirim talebini reddettikleri öğrenildi.

Son maçlardaki yükselişle birlikte şampiyonluk yolunda yeniden umutlanan Beşiktaş'ta, iki futbolcunun maaş konusu ise can sıkıyor.

Bu sezon stoperde verimsiz bir yıl geçiren Domagoj Vida ve bir süredir kişisel problemleri nedeniyle takımın bir parçası olamayan Adem Ljajic'in yüksek maaşları, yönetimin de bir numaralı gündem maddelerinden biri haline geldi.

TOPLAM 5.6 MİLYON EURO ALIYORLAR

Sezon başında gelen teklifleri "Ben bu ücreti bir daha alamam." diyerek reddeden Vida 3.4 milyon euro alırken, performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Ljajic ise 2.2 milyon euro garanti ücret alıyor.

Bu futbolcularla bir toplantı düzenleyen yönetim, iki isimden de indirim talep etse de hem Ljajic hem de Vida bu istekleri reddetti.

Öte yandan kulüple sözleşmesi devam eden oyuncuların, ara transferde de ayrılık gibi bir düşüncelerinin bulunmadığı belirtildi.



