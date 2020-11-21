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    Adem Ljajic yine eli cebinde ısındı

    Adem Ljajic yine eli cebinde ısındı

    Beşiktaş'ta bu sezon adeta yokları oynayan Adem Ljajic, yine umursamaz tavırları nedeniyle tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 19:00
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 19:02
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

    Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan siyah-beyazlılarda Adem Ljajic'in hareketleri dikkat çekti.

    ELLERİNİ CEBİNDEN ÇIKARMADI

    Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcunun ellerini cebinden çıkarmadan ısınması taraftarları kızdırdı.

    Ljajic, geçtiğimiz haftalarda da ellerini arkaya bağlayarak antrenman yapmıştı.

    Bu sezon 5 karşılaşmada forma giyen ve henüz hiç skor katkısı yapamayan 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor.

    Adem Ljajic yine eli cebinde ısındı #1

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