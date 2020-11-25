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Adem Ljajic yine idmana katılmadı
Dünkü antrenmanı yarıda bırakan Adem Ljajic, bugünkü idmana da katılmadı.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 17:16
- Güncelleme : 25.11.2020 - 17:20
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic belirsizliği yaşanıyor.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle bu sezon hiç katkı sağlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakmıştı.
Sırp futbolcu, bugünkü idmana da katılmadı.
Ljajic'in derbiye yetişip yetişmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Bu sezon ligde sadece 131 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, gol veya asist üretemedi.