Adem Ljajic yine idmana katılmadı

Adem Ljajic yine idmana katılmadı

Dünkü antrenmanı yarıda bırakan Adem Ljajic, bugünkü idmana da katılmadı.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic belirsizliği yaşanıyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle bu sezon hiç katkı sağlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakmıştı.

Sırp futbolcu, bugünkü idmana da katılmadı.

Ljajic'in derbiye yetişip yetişmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Bu sezon ligde sadece 131 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, gol veya asist üretemedi.