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    Adem Ljajic'e ceza

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Ljajic'in kulübün kendisine verdiği cezaya itiraz ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 09:13
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    Adem Ljajic'e ceza

    Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic, kulübün noter ile gerçekleştirdiği tutanağa itiraz etti ve cezayı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi.

    Antrenmanda sakatlandığını ileri sürerek birçok antrenman programına uymayan Ljajic, sezon başında yönetimin önerdiği 800 bin euroyu da kabul etmemişti.

    Zaman zaman idmanlara bile katılmayan Sırp futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Adem Ljajic e ceza #1

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    Beşiktaş'ta Ljajic dışında Lens, Douglas ve N'Skala da kadro dışı bırakılmıştı.

    Yönetim bu isimlere "Kulüp bulup giderseniz size her türlü kolaylığı sağlarız." demesine karşın hepsi de sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtmişlerdi.

    Beşiktaş'ta kadro dışı futbolcular bir arada - HABERİ

    Adem Ljajic e ceza #2


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