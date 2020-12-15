Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e Süper Lig temsilcisi Göztepe talip oldu. Siyah-beyazlılardan ayrılmak gibi bir niyeti bulunmayan 29 yaşındaki futbolcunun en iyi ihtimalle Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Adem Ljajic futbol dışında özel hayatında yaşadığı sıkıntılarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

GÖZTEPE İSTİYOR

Performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun edemeyen Sırp futbolcuya Süper Lig takımlarından Göztepe talip oldu.

Mehmet Sepil'in bizzat istediği 29 yaşındaki futbolcunun ise İzmir ekibinin bu ilgisine çok fazla istekli olmadığı öğrenildi. İstanbul'dan ayrılmak gibi bir niyeti olmayan Ljajic'in gitse bile Avrupa'da bir takıma gideceği belirtildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Göztepe'nin tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'a ocak ayında resmi teklif yapması beklenirken transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça güç olduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Ljajic isteksiz tavırlarıyla taraftarın da tepkisini çekiyor.