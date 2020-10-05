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    Adem Ljajic'in fazla kiloları dikkat çekti

    Adem Ljajic'in fazla kiloları dikkat çekti

    Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic'in göbek yapması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 08:40
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 08:40
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    Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan büyük umutlarla transfer ettiği Adem Ljajic, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor...

    Gitgide düşen performansı nedeniyle yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcu, dün oynanan Gençlerbirliği maçında da sonradan oyuna girmiş ancak vasatı aşamamıştı.

    Adem Ljajic in fazla kiloları dikkat çekti #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    YILLIK 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR

    Oyuna girmeden önce son hazırlıklarını yapan ve formasını üzerine geçiren 29 yaşındaki futbolcunun, fazla kiloları dikkat çekti.

    Eski fit halinden eser kalmayan Ljajic'in göbek yapması, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı

    2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ljajic, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon euro (20 milyon TL) kazanıyor.

    Adem Ljajic in fazla kiloları dikkat çekti #2

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