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    Adem Ljajic'in performansı yükseldi

    Beşiktaş'ta sezon başından beri eleştirilerin odak noktasında olan Adem Ljajic, son haftalarda performansını yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 12:10
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    Adem Ljajic'in performansı yükseldi

    Beşiktaş'ta sezon boyu eleştirilen isimlerden olan Adem Ljajic de son haftalarda takımın en önemli silahlarından birisi haline geldi.

    Boşnak oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Rizespor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Ljajic, Ghezzal'ın attığı golde de verdiği pasla skora katkı yaptı.

    7 PUANA ŞAMPİYON

    Süper Lig'de kalan 4 haftada Hatay, G.Saray (D), Karagümrük ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlardan 7 puan çıkarması durumunda rakiplerinin topladığı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

    Adem Ljajic in performansı yükseldi #1

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