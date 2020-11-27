Adem Ljajic'in sakatlığı geçti

Derbi öncesinde yapılan idman sırasında sakatlanan Adem Ljajic, bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalara yeniden başladı.

Beşiktaş'ta performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic'ten derbi öncesinde iyi haber geldi.

LJAJIC TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Önceki gün yapılan idmanı ağrıları nedeniyle yarıda bırakan Sırp futbolcu bugün yapılan taktik idmanında takımdaki yerini aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Gökhan Töre ise takımdan ayrı bir şekilde salon çalışmalarına devam etti.