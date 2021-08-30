Adem Ljajic'in Sampdoria'ya gitme şartı

Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Adem Ljajic, Sampdoria ile anlaşsa da takımdan gitmek için alacaklarının tamamının ödenmesini istiyor.

Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse istikrarsız form grafiği nedeniyle istediği verimi alamadığı, bu sezon başında da kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic, İtalya yolunda.

SAMPDORIA İLE ANLAŞTI

Siyah-beyazlıların Temmuz 2018’te Torino’dan 1.25 milyon euroya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon euroya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı.

Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

85 MAÇ 18 GOL 26 ASİST

Ljajic’e Karagümrük’ün de talip olduğu bilinirken, Beşiktaş’ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Ljajic 18 gol, 26 asistlik performansa imza attı.