Adem Ljajic'in umursamaz tavırları tepki topladı

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Adem Ljajic'in, maç öncesinde eli belinde ısınması Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Süper Lig. 7. Haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

UMURSAMAZ TAVIRLARI TEPKİ TOPLADI

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil” açıklamasını yaptığı Adem Ljajic'in, maç öncesinde eli belinde ısınması Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Aylardır yedek kulübesinde olan Ljajic, maç öncesinde de umursamaz tavırlar sergileyince sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki aldı.

"ÖZEL YAŞANTISI BENİ İLGİLENDİRMİYOR NE ZAMAN GÜÇLENİRSE OYNAR"

Sergen Yalçın, Ljajic ile ilgili, “Özel yaşantısı beni ilgilendirmiyor. Ne zaman güçlenirse, ne zaman istediğimiz seviyeye gelip bizim istediğimiz mantaliteye gelirse, o zaman sahaya süreriz. Bugün Oğuzhan ve Mensah’ı kullandık ama bundan sonra Adem’i kullanmayacağız demek değil bu. Ne zaman bizim istediğimiz seviyeye gelirse Adem sahada olacaktır. Orada alternatifimiz çok fazla. Atiba, Mensah, Josef, Dorukhan gibi 7-8 oyuncumuz var. Orada formayı almak biraz zor ve şartların zorlanması gerekiyor. İnşallah Adem de şartları zorlayacak seviyeye gelir ve formayı alır” açıklamasını yaptı.

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