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    Adem Ljajic'ten 219 gün sonra gelen gol

    Adem Ljajic'ten 219 gün sonra gelen gol

    Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Göztepe ile oynadıkları maçta gol attı. Sırp futbolcu uzun bir aradan sonra gol atma başarısı gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 20:38
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 20:42
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    Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci yaşandı.

    Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında golü sayılmayan Sırp futbolcu oyuna girdikten 3 dakika sonra topu filelere göndererek eski günlere dönüşün sinyalini verdi.

    219 GÜN SONRA GELEN GOL

    Son zamanlarda sürekli özel hayatıyla gündeme gelen Adem Ljajic, Haziran 2020'den sonra ilk golünü atmış oldu.

    Ljajic'in attığı golden sonra kartal pozu vermesi dikkat çekti.

    Adem Ljajic ten 219 gün sonra gelen gol #1

    Adem Ljajic ten 219 gün sonra gelen gol #2

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