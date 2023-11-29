Adem Metan mimarına sordu: Beşiktaş Stadyumu'nun kapasitesi artırılabilir mi Beşiktaş'ta başkan adaylarının bir numaralı vaadi olan "Beşiktaş Stadı'nın kapasitesini artıracağız" söylemini gazeteci Adem Metan, mevcut stadyumun mimarına sordu.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, başkanlık seçimine doğru gidiyor...

3 Aralık'taki seçimlere 2 adayla giden siyah-beyazlılarda benzeri görülmemiş bir seçim propagandası dönemi de yaşanıyor.

Hasan Arat ve Serdal Adalı kıyasıya bir yarış sürdürürken Beşiktaş Stadı'nın kapasitesiyle ilgili verilen vaatler ise tribünleri heyecanlandırdı.

10 Nisan 2016'da yeniden açılan İnönü Stadı'nın kapasitesi artırılmış ve 42 bin 590 kişilik bir stat olmuştu.

Başkan adayları Fenerbahçe ve Galatasaray gibi 50 bin üzeri bir stadyum sözü verirken ünlü gazeteci Adem Metan, stadın son halinde büyük pay sahibi olan mimarı Singapur'da bir fuarda buldu.

"Vaadi verenler mimarlarla konuşmamış"

Mimar Bünyamin Derman'a "Çatıyı yıkıp kapasiteyi artırmak mümkün mü?" diye soran Metan, şu cevabı aldı.

Bu projeyi yapacağız diyenler, mimarlarıyla oturup tartışmış değiller. Eğer tartışılmış olsaydı, bu çatının neden değiştirilemeyeceği, o tribünlerin yıkılıp yeniden yapılamayacağını anlarlardı. Yıkılınca yüzde 20 kapasite azalıyor. Bu bilim, mimarlıkla alakası yok bu teknik bir konu. Bu teknik konusunda, Türkiye'de 4 stat yapan biri olarak bu konunun uzmanlarından bir tanesiyim diyebilirim. Başkan adaylarının mimarlarına danışıp, "Ya bu olabiliyor mu?" demesi lazım.

"Ben gördüm, hemen yapayım" demekle olmuyor

Sorunun sadece teknik kısım olmadığını belirten Derman, şehir silüeti ve Anıtlar Kurulu izinlerinden dolayı da engellemeler olacağını söylediği konuşmasına şöyle devam etti:

Bizim şehre karşı da sorumluluğumuz var. Yıkalım da 5 kat daha çıkalım gibi bir durum söz konusu değil. Sadece mimarlıkla ilgili bir mevzu da değil. Biz de bu hassasiyet içine bu projeyi yapmıştık. Hatırlarsanız bir ara 75 cm yüzünden kurul gelmişti ve biz aylarca bunu düzeltmek için çalışmıştık. Burası bu kadar hassas bir yer. Yani ben şunu gördüm (Dortmund Stadı) hemen yapayım, öyle olmuyor.

"Bir futbolcu ses yüzünden stadı terk etti"

Derman, akustik konusundaki eleştirilere de üzüldüğünü belirtti.

Leipzig maçında ben de tribündeydim ve 15. dakikada bir futbolcu ses yüzünden stadı terk etti. Hâlâ akustikten bahsediyorlar. Çünkü orası denizin eksi 6'sında. Yani akustik diye bir sorun da yok. Başkan adaylarının yapması gereken maçı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gidip parayı bulmak.

"Bir mühendisle konuşsalar da benim söylediğimi söyler"