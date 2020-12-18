Adem: Pandemi olmasa Galatasaray yüzde 1 milyon şampiyondu

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Galatasaray'da oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adem Büyük, Fanatik gazetesine konuştu.

Adem, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle şampiyonluğu kaçırdığını söyledi.

İşte o ropörtajın bir kısmı:

"YÜZDE 1 MİLYON ŞAMPİYON OLURDUK"

"Galatasaray'a gidişim ne kadar sürpriz olduysa ayrılığım da o kadar sürpriz oldu. Dolu dolu bir sene yaşadım. İnanılmaz anılar ve arkadaşlıklar biriktirdim. Çok sevdiğim hocamın ve arkadaşlarımın olduğu bir takıma gittim. İyi ki gidip oraları görmüşüm. İlk transfer olduğumda taraftarın bana inanılmaz tepkisi olmuştu. Ama Galatasaray taraftarının şöyle bir özelliğini öğrendim. Sahaya çıktığınız zaman oyuncusu hiç bir zaman yerden yere vurmuyor. Sadece sonuna kadar destekliyor. Bana gösterdikleri ilgi için, sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük takımdan ayrıldığım için takibi burukluk oluyor. İstediğim başarıyı elde edemedik. Pandemi süreci olmasaydı yüzde bir milyon açık ara, şampiyon olacaktık."





"YORUMCULAR BEN ADEM'İ Mİ İZLEYECEĞİM DİYORDU"

"Ben Galatasaray'da bunu yaşadım mesela. Yorumcular çıkmış diyor ki 'Ben şimdi Ömer Bayram ile Adem Büyük'ü mü izleyeceğim.' İzleme abi o zaman. Böyle zaten hiç bir yere gidemeyiz. Nasıl gidecek ki? Sen oyuncuyu yerden yere vur. Ayağı olmayan bir tane yabancıyı yerlere göklere sığdıramazlar. Ondan sonra Türk futbolu ölmüş, bitmiş. Bundan sonrada ağlarız zaten böyle olmaya devam eder. Herkes kendi eleştirisini yapmalı. Ben de yapıyorum. Ben ve diğer arkadaşlarım bunların gözünde daha kötü herhalde. Başarısızlığın açıklaması bu bence başka bir açıklaması yok. Biraz da Türk oyuncularına güvenmek gerekiyor. Ben tekrar söyleyeyim yabancı oyuncunun buraya gelmesine ve yabancı sınırına karşı değilim. Elindeki oyuncudan kötüyse yabancı oyuncu alma. Ben ona karşıyım."





"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN DA SUÇU VAR"

"Erol hocayla iki sene Malatya'da çalıştım. Bana göre taktik disiplin ve antrenman performansı anlamında çok iyi hoca. En azından hocada disiplin var. Alman ekolünden gelmesinden kaynaklı. Takımın başarısızlığını Erol hocaya yıkmak doğru bir şey değil. Biz Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye pozisyon vermedik. 3-0'dan sonra iki pozisyon buldular. Burada hoca suçluysa, Fenerbahçeli futbolcularında o kadar suçu var. Yabancılara karşı gösterilen sabır Türk hocalara da gösterilmesi gerekiyor. O sabır gösterilirse Erol hoca başarılı olacaktır."

"HERKES FALCAO'NUN PARA İÇİN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

"Falcao inanılmaz bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklar kolay sakatlıklar değil. Daha önce yaşadığı ve şimdi yaşadıkları var. Yaş ilerledikçe daha çok hissediyorsunuz o ağrıları. Çok kaliteli oyuncu ama futbolda şu anda her zaman güçlü olmak ve kalmak zorundasınız. Falcao da güçlü kalmak için çalışıyor ama maalesef vücudu buna izin vermiyor artık. Kalitesi inanılmaz, tartışılmaz. Antrenmandaki çalışması ve özverisi çok iyi. Herkes Falcao buraya para almaya gelmiş gibi düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan! Tanıdığım için çok mutluyum."

