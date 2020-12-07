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- A.Demirspor'da Tarık Çamdal sakatlandı
A.Demirspor'da Tarık Çamdal sakatlandı
Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal'ın arka adalesinde kısmi yırtık tespit dildi. Tecrübeli futbolcunun, sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 17:59
- Güncelleme : 07.12.2020 - 18:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün sahalarında 2-0 galip geldikleri Akhisarspor maçının 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tarık Çamdal'ın çekilen MR'ı sonucunda arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine başlanan Tarık Çamdal'ın, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.