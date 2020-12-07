Euro
9.4636
-0.13%
Dolar
7.8096
-0.04%
Altın
467.8
1.39%
Borsa
1.33
-0.07%
Bitcoin
149.523
-0.05%
EXEN Coin
11.03
-1.42%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    A.Demirspor'da Tarık Çamdal sakatlandı

    Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal'ın arka adalesinde kısmi yırtık tespit dildi. Tecrübeli futbolcunun, sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 17:59
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 18:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    A.Demirspor'da Tarık Çamdal sakatlandı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    YIRTIK TESPİT EDİLDİ

    Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün sahalarında 2-0 galip geldikleri Akhisarspor maçının 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tarık Çamdal'ın çekilen MR'ı sonucunda arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

    Tedavisine başlanan Tarık Çamdal'ın, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

    A.Demirspor da Tarık Çamdal sakatlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir