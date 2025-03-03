Adeta küllerinden doğdu: Beşiktaş'ta Joao Mario farkı

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Kara Kartal için kötü günler geride kaldı.

Beşiktaş, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Dolmabahçe Tüpraş Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı.

Joao Mario ve Semih'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar; Sivas, Trabzon, Eyüp serisine Kayseri'yi de ekleyerek 4'te 4 yapmış oldu.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER MARİO'SU...

Özellikle Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş kulübü kapısından içeri girmesiyle Joao Mario için de güzel günler başladı.

Solskjaer öncesi siyah-beyazlılarda istenmeyen oyunculardan biri haline gelen Mario, önce yönetim ardından da gelen hoca değişimiyle yeniden parladı.



Van Bronckhorst, genellikle Mario'yu yedek oturtup, sağ kanat oyuncusu olarak tercih ederken Solskjaer, onu Muçi'nin bölgesinde ve Rafa Silva kadroda ya da oyunda olmadığı zamanlar Silva'nın alternatifi olarak oynattı.

GOLLERİNİ SIRALAMAYA BAŞLADI

Norveçli hoca ile Mario, Benfica'daki kimliğine geri döndü ve golleri sıralamaya başladı.

Kayserispor maçında çok şık bir gole imza atarak Beşiktaş’ı üstünlüğe taşıyan Joao Mario galibiyette çok önemli pay sahibi oldu.

Deneyimli futbolcu diğer gollerini Athletic Bilbao, Sivasspor ve Kırklarelispor’a karşı kaydetmişti.

SKOR KATKISININ YANI SIRA TAKIMI YÖNLENDİRMESİYLE DE ÖN PLANDA

Öte yandan ligde son dört maça 11'de başlayan 32 yaşındaki oyuncu, iki gole de imza attı.

Mario, gol ve asist katkılarının yanı sıra orta saha oynadığı maçlarda aldığı sorumluluk ve takımı yönlendirmesiyle taraftarların gözüne girdi.

Mario'nun Solskjaer sonrası performansının artmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarlarından oyuncuya yönelik 'Adeta siyahla beyaz gibi' yorumları geldi.