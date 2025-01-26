Adil Demirbağ: Yunus'un bana yaptığı net kırmızı

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Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor’u tek golle mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ, bu karşılaşma sonrası Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TALİHSİZ BİR PENALTI ÜZERİNE MAĞLUP OLDUK"

Adil Demirbağ, talihsiz bir sonuç aldıklarını ifade ederek şunları dedi:

Buraya her zamanki gibi kazanmak için gelmiştik. Talihsiz bir penaltı üzerine mağlup olduk. Maçın berabere kalması daha haklı olabilirdi. Üzüntülüyüz. Son üç haftada inanılmaz mücadele ediyoruz ama puanlar kaybediyoruz. Bodrumspor maçıyla birlikte Konyaspor'u yukarılara taşıyacağız.

"NET PENALTIYDI"

Osimhen'e yaptığı penaltı pozisyonunu değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Net penaltıydı. Kaleciyle iletişim eksikliği oldu. Net penaltıydı.

"YUNUS'UN BANA YAPTIĞI NET KIRMIZI"

Yunus Akgün'ün kendisine yaptığı faulün kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirten savunmacı, şu sözleri sarf etti: