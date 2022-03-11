Adil Gevrek trafik kazası geçirdi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Gevrek, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken, sürücüler zor anlar yaşadı. Onlardan biri de Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek.

Gevrek, aracıyla İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Başkan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Olayla ilgili Yeni Malatyaspor kulübünden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



