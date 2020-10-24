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    Adil Rami: Fenerbahçe'de arabadan yola atıldım

    Fenerbahçe'de 6 aylık bir macerası olan Adil Rami, ayrılık süreciyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 17:33
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    Adil Rami: Fenerbahçe'de arabadan yola atıldım

    Fenerbahçe'de kısa dönemde başarılı performans sergileyemeyen ve gönderilen Adil Rami, ayrılık süreciyle ilgili konuştu ve şu anda Portekiz'de Boavista kulübünde mutlu olduğunu kaydetti.

    Fenerbahçe'de istenmediğini bir basın toplantısında öğrendiğini söyleyen Rami, "Marsilya'da ortalama bir sezon geçti ve sezon sonunda işler karışıktı. Arkasından Fenerbahçe'ye gittim. Fenerbahçe'de her şey, beni basın toplantısında göndermeye çalıştıklarını duyduğumdan sonra değişti. Giden arabadan yola atılmıştım ve bu yüzden ayrıldım, Rusya'ya gittim." ifadelerini kullandı.

    Adil Rami: Fenerbahçe de arabadan yola atıldım #1

    "FUTBOLU BIRAKIYORDUM"

    Futbolu neredeyse bırakacağını da kaydeden tecrübeli isim, "Rusya'da da Kovid nedeniyle oynayamadım. Öyle olunca kendi kendime, 'Artık yeter, başka şeyler deneme zamanı geldi' dedim ancak sonunda iyi karakter gösterim futbolu bırakmadım. Çalıştım ve beni isteyen bir takım buldum. Mutluyum, en önemlisi de bu." dedi.

    34 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında Boavista ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve 3 maçta sahaya çıktı.

    Adil Rami: Fenerbahçe de arabadan yola atıldım #2

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