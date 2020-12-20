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    Adil Rami: Fenerbahçe'de Marsilya yüzünden oynatılmadım

    Kısa bir süre Fenerbahçe'de forma giyen ve sonra sözleşmesi feshedilen Adil Rami, bunun nedeninin Marsilya olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 15:17
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    Adil Rami: Fenerbahçe'de Marsilya yüzünden oynatılmadım

    Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra önce Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye sonra da Portekiz ekibi Boavista'ya transfer olan Adil Rami, Fransa'dan Telefoot'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Marsilya'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız defans oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giyememesinin nedeninin Marsilya cephesinden gelen suçlamalar olduğunu iddia etti.

    Adil Rami: Fenerbahçe de Marsilya yüzünden oynatılmadım #1

    FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

    Adil Rami, "Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Buna eminim ve somut kanıtlarım var. Fenerbahçe'de oynayamayacağımı netleştiren ifadeler var. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı. Artık futbolcu olmadığıma dair sözde düşüncelerini desteklemek istediler. Fenerbahçe'de 11'de oynasam ve bir lider olsaydım, bu Marsilya'nın yanıldığını gösterecekti. Belki de bundan korktular." ifadelerini kullandı.

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