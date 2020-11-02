Adis Jahovic kırmızı kart gördü

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Serdar Aziz'in bileğine basan Adis Jahovic, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Antalyaspor atağında Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e arkadan sert bir müdahale yapan Jahovic, orta hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

VAR'A GİTTİ, KARTIN RENGİ DEĞİŞTİ

VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceleyen Şimşek, Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

DAHA ÖNCE DE FENERBAHÇE MAÇINDA ATILDI

Süper Lig kariyerinde daha önce gördüğü 2 kırmızı kartı Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında görmüştü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe karşısında da kırmızı kart gören Antalyaspor, son 3 maçta 4 kez kırmızı kartla cezalandırılmış oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)