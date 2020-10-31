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    Adıyamanspor'un yeni başkanı Cevher Erdem oldu

    Adıyamanspor'un yeni başkanı Cevher Erdem oldu

    Adıyamanspor'da başkan Sait Aybak, görevi 2. Başkan Cevher Erdem’e bıraktı.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 09:00
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    Berna Gözbaşı'nın Kayserispor'un başına geçmesinin ardından Türkiye'de kadın başkanlar artmaya başladı.

    TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nde Başkan Sait Aybak, başkanlık görevini Cevher Erdem’e bıraktığını söyledi.

    Adıyamanspor un yeni başkanı Cevher Erdem oldu #1

    "MADDİ MANEVİ YANINDAYIM"

    Takımdan ayrılmadığını, sadece başkanlık görevini devrettiğini açıklayan Aybak, “Kulübümüzün ikinci Başkanı Cevher Erdem hanımefendiye Başkanlığı bırakıyorum. Sezon sonuna kadar maddi manevi yanındayım, destekçisiyim, işbirlikçisiyim. Dileğimiz temennimiz Adıyaman 1954 Spor Kulübü’nün bu yılda bir üst lige çıkmasıdır.” ifadelerini kullandı.

    Adıyamanspor un yeni başkanı Cevher Erdem oldu #2

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