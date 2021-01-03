Adnan Dalgakıran: Locamız basıldı, yöneticilerimiz yumruklandı

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının son dakikalarında yumruklu saldırıya uğradıklarını söyledi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından konuştu ve localarının basılarak iki yöneticiye yumruklu saldırı yapıldığını belirtti.

"İKİ YÖNETİCİMİZ YUMRUKLANDI"

Bir milletvekili ve kardeşinin saldırıda bulunduğunu söyleyen Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Bu çok acı bir şey, burası patagonya değil. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ SALDIRIYI KINADI

Siyah-beyazlı takım ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumu’nda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir.

Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Saygılarımızla..."

